“بالفيديو” شابان يعترضان سيارة تقودها فتاة في أحد الشوارع بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تعرُّض شابيّن لفتاة تقود سيارة بشوارع المملكة وقاموا بإقافها.
وأظهر الفيديو شابين يعترضان طريق السيارة التي كانت تقودها الفتاة، وطلب آخرون منهما تركها بسبب الطفل الذي كان يرافقها، فيما لم تتضح أي معلومات أخرى عن الفيديو، وعن وقت ومكان تصويره.
وتسبب الفيديو في موجة غضب شديدة بين متداوليه على مواقع التواصل، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة عليهما؛ لأن هذا التصرف يهدد سلامة الفتيات داخل المملكة.
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