خطوات لتجنب ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارة

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خطوات يجب اتباعها لتفادي الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة داخل السيارة في فصل الصيف:

تجنب ساعات الذروة

ينصح بتجنب القيادة في الساعات التي ترتفع فيها درجات الحرارة، ومحاولة جعل الرحلات الطويلة خلال ساعات الصباح أو المساء، ويفضل الاستراحة في الظل بين الساعة 12 ظهرا وحتى 3 عصرًا.

قبل بدء السير

يوصي الخبراء الألمان بفتح أبواب ونوافذ السيارة وفتحة السقف - إن وجدت - لإخراج الهواء الساخن من مقصورة السيارة، وضبط التهوية في البداية على أعلى المستويات، وعدم البدء في القيادة طالما أن عجلة القيادة ساخنة.

الحماية من الشمس

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لتجنب أشعة الشمس المباشرة يمكن تغطية النوافذ الجانبية بواسطة واقيات الشمس المخصصة لذلك، والتي لا تقوم بحجب الأشعة فوق البنفسجية فحسب، ولكن أيضا تحجب الأشعة تحت الحمراء المسؤولة عن الحرارة في السيارة.

مكيف الهواء

يتعين ألا يزيد الفرق بين درجة الحرارة خارج السيارة وداخلها عن 6 درجات، تجنبا للإصابة بمشاكل في الدورة الدموية. ويتم ضبط جميع فتحات التهوية بحيث يتم نشر الهواء البارد أعلى كتف الأشخاص الجالسين في الأمام، تجنبا للإصابة بنزلات البرد والزكام.

التزود بالسوائل

شرب كميات كبيرة من الماء أمر مهم للغاية خاصة عند السفر، ويفضل أن تصل الكمية، التي يتم إمداد الجسم بها، إلى 3 لترات في اليوم سواء كانت ماء أو عصير أو شاي.

صف السيارة للانتظار

يتعين صف السيارة للانتظار في الظل، ومراعاة مسار الشمس على مدار اليوم. وإذا لم يكن هناك مفر من الصف تحت أشعة الشمس، فإنه يتعين وضع حاجب للشمس خلف الزجاج الأمامي. ويمكن تغطية مقاعد الأطفال بقطعة قماش خفيفة، لكن لا يجوز ترك الأطفال أو الحيوانات في السيارة على أية حال.