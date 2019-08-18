كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفينيتي تشوقنا لسيارتها الكروس أوفر كوبيه الجديدة "QX55" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت انفينيتي عن صورة تشويقية لسيارتها الجديدة QX55 فن فئة سيارات كروس أوفر كوبيه.

تكشف الصورة أن سيارة انفينيتي ستكون منافسة الشركة الفاخرة في فئة متنامية من السيارات تشمل مرسيدس GLC كوبيه وبي إم دبليو X4، وستقع بين QX50 و QX60 في أسطول إنفينيتي.

يبدو من الصورة التشويقية أن سيارة إنفينيتي ستكون أكثر جرأة بسقف شديد الانحدار ورفارف بارزة، ويتوقع أن تحمل السيارة أحدث محركات الشركة، وأن تصل إلى الطرقات في عام 2020.