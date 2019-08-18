غرامة مالية ضخمة على "مرسيدس" لهذا السبب

كتب: باسل الحلواني

فرضت هيئة KBA الألمانية للرقابة على السيارات فرض غرامة قدرها تتراوح بين 800 مليون يورو (895 مليون دولار) و مليار يورو على شركة مرسيدس بينز للسيارات الفاخرة للغش فى "سوفت

وير" اختبارات الانبعاثات الكربونية باستخدامه سوفت وير (نظام تشغيل) يقلل من قيمة عوادم المركبات التى تعمل بوقود السولار كما جاء فى مقالة نشرتها مجلة دير سبيجيل هذا الأسبوع.

وأعلنت هيئة KBA أنها اكتشفت غش فى "سوفت وير "سيارات مرسيدس من الفئتين C و E وأنتها بسحب 280 ألف وحدة.

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وقال المتحدث الرسمى للهيئة أن التحقيقات مازالت جارية و لن تنتهى قبل نهاية العام الجارى ولم تعلق مرسيدس.