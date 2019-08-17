رولزرويس كولينان قد تحصل على نسخة بقوة لامبورجيني اوروس

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من أن رولزرويس كولينان فائقة الفخامة تأتي مع أسعار تبدأ من 325,000$ (1.2 مليون ريال) وبقوة تتعدى 560 حصان، إلا أنه حسب أحدث براءات الاختراع التي عثرت عليها مجلة AutoGuide، تنوي الصانعة البريطانية تقديم نسخة بلاك بادج الأكثر قوة وغلواً.

تأتي رولزرويس كولينان الحالية مع محرك V12 سعة 6.75 لتر بقوة 563 حصان وعزم 850 نيوتن.متر، وعندما نضع إصدارات بلاك بادج الأخرى في الاعتبار، سيكون متوقع اكتساب الـ SUV قوة 620 حصان وأكثر.. أي أنها ستكون قريبة من مجاراة لامبورجيني اوروس.

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تتميز طرازات رايث بلاك بادج أيضاً بقدومها مع أنظمة توجيه أكثر استجابة مع نظام تعليق معدل لتجربة قيادة أكثر إثارة ورياضية، في حين تتضمن المميزات الأخرى نسخة سوداء من تمثال روح النشوة على مقدمة غطاء المحرك ولمسات كروم سوداء مع عجلات من ألياف الكربون.

هذا ويتوقع أن تأتي رولزرويس كولينان بلاك بادج بزيادة قدرها 50,000$ (187,500 ريال) على الأقل عن الـSUV القياسية ليبدأ سعرها عند 375,000$ (1.4 مليون ريال) -عالمياً-، وذلك في حالة عدم إضافة أي تخصيصات إضافية.