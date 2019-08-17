إليك متوسط عمر مالكي سيارات تشالنجر وموستنج وكمارو

الخليج ٣٦٥ نت – تعد دودج تشالنجر حالياً سيارة قديمة نظراً لأن تدشينها قد تم في 2008 مستندة على منصة كرايسلر LX لتكون واحدة من أقدم السيارات المتاحة للبيع حالياً، ولكنها رغم ذلك تظل الخيار المفضل لدى الفئة الأصغر من المشترين بشريحة السيارات الرياضية والعضلية.

خلال مقابلة مع مجلة Muscle Cars & Trucks، صرح كيفن هيلمان مدير علامة دودج تشالنجر أن السيارة العضلية الأيقونية تجذب أصغر المشترين في شريحتها، حيث أن متوسط أعمار المشترين لا يتجاوزون 51 عاماً، وعلى الرغم من أن هذا السن يبدو كبيراً، إلا أنه الأصغر بالفعل نظراً لأن متوسط أعمار مشتري كمارو وموستنج يبلغ 53 عاماً.

تعد دودج تشالنجر حالياً هي ثاني أعلى سيارة عضلية مبيعاً بالولايات المتحدة خلف فورد موستنج، حيث باعت دودج 28,668 نسخة من تشالنجر حتى شهر يوليو، بينما باعت فورد 38,542 نسخة موستنج وجاءت شيفروليه كمارو بالمركز الثالث عبر بيعها 24,516 وحدة.

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حسب مارك تروستل، رئيس تصميم دودج وكرايسلر، سيتم الحفاظ على تصميم تشالنجر الكلاسيكي نظراً لأنه أحد أهم أسباب نجاحها، ولكن ستطور فيات كرايسلر لاحقاً منصة جديدة تتوافق مع معايير أمان السيارات والتقنيات الجديدة.

هذا ويذكر أن دودج تشالنجر القياسية فئة SXT تأتي بمحرك 3.6 لتر V6 بقوة 305 حصان، في حين أن فئات هيلكات وهيلكات ريد آي الأعلى تأتيان بقوة 707 حصان و797 حصان.