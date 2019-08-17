ماذا لو أتت نيسان GT-R القادمة بمحرك وسطي؟

الخليج ٣٦٥ نت – مع انتقال شيفروليه كورفيت من هيكلة المحرك الأمامي إلى الوسطي، نجد أنفسنا نتسائل إذا ما كانت السيارات الرياضية الأخرى ذات المحركات الأمامية ستتبعها في ذلك أم لا، خاصة بعد أن صرحت شيفروليه سابقاً بأن f كورفيت C7 قد وصلت لأقصى معدل أداء ممكن مع محرك أمامي، مما جعل انقل المحرك للوسط أمر ضروري.

ولكن نيسان GT-R جيل R35 تعد حالياً هي الطراز الأكثر تميزاً الذي قدم لنا أداء استثنائي يرفع توقعاتنا لما يمكن لأي سيارة ذات محرك أمامي أن تقدم من قوة وسرعة وتوجيه، حيث أنه على الرغم من مرور أكثر من عقد كامل على تدشينها، تظل صامدة في وجه حتى أحدث منافسيها.

يترقب عشاق جودزيلا السوبركار اليابانية حالياً إطلاق الجيل الجديد منها رغم عدم تأكيد الصانعة اليابانية موعد تدشينها بعد، ولكن الفنان الرقمي J.B. Cars قرر تصميم صور تخيلية تعرض لنا كيف يمكن أن تبدو نيسان GT-R في حالة أتت بمحرك وسطي مثل كورفيت الأخيرة.

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تتميز نيسان GT-R الحالية بارتفاع عالي بالنسبة لسيارة عالية الأداء، لذا في حالة اختيار تصميم وسطي المحرك، من المؤكد أنها ستأتي مع سقف منخفض أكثر لتكون السوبركار اليابانية انسيابية أكثر ومعبرة أكثر عن طبيعة أدائها العالي، ما يتضمن أبواب جديدة بمنافذ تهوية أعلى الرفارف الخلفية لتزويد المحرك القوي بالهواء.

هذا وبالخلف، نجد التصميم يحافظ على شكل المصابيح الخلفية والجناح الخلفي، ولكن دون عمود الدعم الوسطي، مع عادم رباعي مستوحى من كورفيت C8.