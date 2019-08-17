لماذا ترتفع أسعار تأجير السيارات في مواسم الأعياد بالمملكة؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح مواطنون حقيقة العروض التي تطرحها شركات ومكاتب تأجير السيارات بالتزامن مع حلول المواسم والأعياد، ففي كثير من الأحيان تطرح هذه المكاتب عروضاً مؤقتة تصل نسبة الخصم بها إلى نحو 40 أو 50% لمدة 48 ساعة فقط، حتى تضمن إقبال المتعاملين عليها، ومن ثم تبدأ في زيادة الأسعار كما تريد.

ويحدث ذلك نظراً للإقبال الشديد في مواسم الأعياد والإجازات الدراسية، فهنا يأتي استغلال المكاتب للمواطنين والمقيمين ويقوموا باشتراط اشتمال سعر التأجير على مبلغ تأمين على السيارة مدفوع مقدماً، وتبدأ الأسعار من 70 إلى 170 ريالاً لإيجار السيارات العادية، أما بالنسبة للسيارت الفارهة فإن إيجارها يومياً يتراوح ما بين 750 و2600 ريال، حسب ماركة السيارة وسنة الموديل.

وقال “أنس القرني” أحد المتعاملين مع هذه المكاتب: “كثير من مكاتب السيارات تطرح عروضاً متنوعة تحفزّ المواطنين والمقيمين على استئجار السيارات، إلا أن أسعار التأجير اليومي قد تصل لأكثر من 120 ريالاً، ولموديلات ليست بالجديدة”، كما تحدّث “محمد وجدي” عن تجربته الخاصة قائلاً: “في عيد الأضحى الحالي ذهبت لأحد مكاتب السيارت الذي طرح عرضاً عبر الإنترنت والصحف لمدة 5 أيام ويومين مجاناً، وعندما اتفقت على مبلغ التأجير، فوجئت بموظف المكتب يطلب الحصول على مبلغ تأمين قدره 5000 ريال، فتركت المكتب وانصرفت”.

بينما أوضح “نور الدين علي” مسؤول بأحد مكاتب تأجير السيارات، أن الأعياد تُمثل مواسم مهمة لجميع مكاتب السيارت، إذ يزداد الإقبال على التأجير للتمتع بالأعياد، إضافة إلى وجود زواجات في تلك الفترة التي تتطلب وجود سيارات ذات أنواع وموديلات حديثة خصوصاً الأمريكية، وفيما يخص زيادة الأسعار، نوّه إلى أن المكاتب تنتظر مواسم الأعياد لتعويض بقية أوقات العام التي يكون بها الإقبال محدود بعض الشيء.