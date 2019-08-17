وكالات السيارات خافت من قضاء الإنترنت عليها

الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار الانترنت بقوة منذ 20 عاماً تقريباً وقد تساءلت بعض وكالات السيارات عن مستقبلهم.. هو ليس سؤالاً فريداً لصناعة السيارات بل يؤثر على كل صناعة تقريباً لها وجود في أرض الواقع، حيث هدد الإنترنت تغيير أسلوب العمل في مجالات كثيرة عبر الطلبات الإلكترونية.

وقد صرح راندي بيرلين، المدير العالمي لخدمات وكالات السيارات في شركة Urban Science البحثية، أنه يتذكر عمله في برنامج إنترنت لإحدى شركات السيارات منذ عقود وخوفه الكبير آنذاك من اندثار عصر الوكالات التقليدية واستحواذ الإنترنت على كل شيء.

ولكن رأينا أن الناس مهتمة بتجربة شراء السيارة على أرض الواقع وتفحصها بأنفسهم قبل الشراء والحديث مع أصحاب الوكالات بالتفصيل الممل عنها، لدرجة أن دراسة أخيرة كشفت أنه حتى الشباب يفضلون الذهاب للوكالات على الشراء الإلكتروني عند التعامل مع السيارات.

حالياً الإنترنت يلعب دوراً آخر، وهو مقارنة الأسعار ومتابعة تقييمات الناس للوكالات المختلفة قبل الذهاب والشراء من الوكالة.. الإنترنت لم يستبدل الوكالات في أي مكان في العالم بعد -وإن تمنت تيسلا ذلك- ولكن يلعب دور المساعد الرئيسي في التوجيه.