3 سيارات هيونداي SUV تحصل على أعلى تقييمات السلامة

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم الإدارة الوطنية لسلامة حركة المرور في الولايات المتحدة للمستهلكين سنوياً تصنيف لأفضل السيارات التي تتوافر فيها عوامل الأمان والسلامة، والتي تستطيع تحمل الصدمات بقدرة أعلى وتوجد بها أنظمة للمساعدة في تجنب الاصطدام ومساعدة السائق على القيادة الآمنة، وذلك من خلال مجموعة من الاختبارات الدورية لهذه السيارات.



وهذا العام حصلت ثلاث سيارات من تصنيع شركة “هيونداي موتور” الكورية الجنوبية على أعلى تصنيف لمعايير الأمان السلامة، هذه السيارات هي “كونا” و”توسان” و”سنتافي”، ولقد حصلوا على تقييم السلامة الشامل من فئة 5 نجوم، وتأتي السيارات الثلاث من فئة SUV متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي ورباعية الدفع.



الجدير بالذكر فإن أنظمة الأمان والسلامة التي ساعدت سيارات هيونداي الثلاث على الحصول على تقييم السلامة الشامل من فئة 5 نجوم، هو “نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي”، وهذا النظام يعتمد على كاميرا السيارة الأمامية ورادار للمساعدة في الكشف عن الاصطدام الوشيك وتجنب تأثيره وتقليل الضرر عن طريق الفرامل ذاتية العمل.



بالإضافة إلى نظام تحذير السائق الذي يراقب أنماط القيادة لاكتشاف حالات النعاس أثناء القيادة أو القيادة غير الحذرة، حيث يقوم النظام بتنبيه السائق باستخدام إشارات صوتية ورسائل تحذيرية على لوحة العدادات في حال اكتشاف أيا من الأوضاع السابقة، ومن الأنظمة الهامة أيضاً “نظام الاستشعار الذكي لهيونداي” والإنذار الخلفي.