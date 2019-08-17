قصة استدعاء سيارة أوبر من أجل نقل شئ غير متوقع!

الخليج ٣٦٥ نت – في واحدة من القصص العاطفية الغريبة الخاصة بالكائنات البرية الصغيرة، بدأت عندما فوجئ موظف في مركز إعادة تأهيل الحياة البرية في شمال يوتاه بأمريكا، بحضور سيارة أوبر وبدلاً من وجود أحد العملاء داخلها وجد طائر حسون صغير ملفوف بقطعة قماش مصاب!

ووفقاً لما ذكره موقع “كاي أسي تي يو” الإخباري الأميركي، قام الموظف على أثر ذلك بإرسال صورة طائر الحسون الصغير المصاب والذي لا يزيد عمره عن أسبوعين، إلى مديره يبلغه عن الطائر الذي وصل إلى المركز للعلاج بواسطة سيارة “أوبر”، وقال “إنه لأمر جنوني”، فما هي قصة هذا الطائر الصغير؟ هذا ما سوف نوضحه.

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ترجع قصة هذا الطائر الصغير إلى رجل كان يجلس في شرفته في شمال يوتاه بأمريكا، فجأة رأى طائر يسقط من السماء، فقام على الفور بفحص الطائر فوجده طائر حسون صغير مصاب، فتعاطف الرجل معه وأراد علاجه بإرساله إلى مركز العلاج، لكنه لم يستطع القيادة لأنه كان قد تناول كمية كبيرة من الكحول مع أصدقائه.

فقام الرجل الأمريكي الذي وجد الطائر ويدعى كراولي بتصوير الطائر الصغير، وأرسل الصورة إلى مركز إعادة تأهيل الحياة البرية، وعندها أدرك الموظفون في المركز أنه طائر حسون صغير، فردوا على رسالة كراولي بطلب إحضار الطائر إلى المركز لمعالجته.

ولعدم قدرة كراولي قانونياً على القيادة كما ذكرنا، اتصل بخدمة سيارات أوبر، وطلب من السائق توصيل الطائر إلى مركز العلاج، ولكن طلبه قد تم رفضه، فاضطر كراولي إلى الاتصال بسيارة أوبر أخرى، التي وافقت سائقتها كريستي غوين لحسن الحظ على نقل الطائر إلى مركز التأهيل، فوضعوا الطائر في صندوق مليء بأوراق الشجر وتم نقله إلى المركز.