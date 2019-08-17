تعرف على السيارة الأكثر مبيعاً في العالم

كتب: باسل الحلواني

كشفت وكالة "F2M" فوكاس تو موف الأمريكية، المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن قائمة بالسيارات الـ10 الأكثر مبيعًا على مستوى العالم خلال النصف الأول من 2019 الجاري.

وحافظت السيارة تويوتا كورولا اليابانية، على المركز

الأول، في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا حول العالم بإجمالي مبيعات بلغ 596.282 سيارة، بالرغم من تراجع مبيعاتها الإجمالية بنسبة 2.0% مقارنة بالعام الماضي.

وتتوفر تويوتا كورولا سيدان موديل 2019

في جيلها الثاني عشر الجديد كليًا في السوق المصرية بـ5 فئات مختلفة التجهيزات، وتعمل جميعًا بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان وتتوفر بخيارين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات؛ وتبدأ أسعارها الرسمية من 305.00 جنيه وتصل إلى 469.000 جنيه.