بوجاتي شنتوديتشي تنطلق بقوة 1600 حصان وسعر 33.5 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – عادت بوجاتي مجدداً لمهرجان بيبل بيتش بهايبركار أخرى باهظة الثمن، هذه المرة شنتوديتشي، ومعناها 110 في الإيطالية، ولكن السيارة لا تحتفل بمرور 110 عاماً على تأسيس الشركة بل في الواقع تحتفل بالسوبركار الأيقونية EB110 في التسعينات، والتي تم بناؤها لمؤسس الشركة نفسه ايتور بوجاتي في عيد ميلاده الـ 110 في عام 1991.

بوجاتي ستكتفي بصنع 10 نسخ فقط بسعر يبدأ من 8.9 مليون دولار (33.5 مليون ريال).. وبالنسبة للتصميم الخارجي فنلاحظ بعض اللمسات المستوحاة من EB110، مثل شبكة التهوية الأصغر بكثير من موديلات بوجاتي العصرية الأخرى مع ثلاث فتحات هواء لتشبه EB110، كما تخلت بوجاتي عن عمود B ووضعت محله فتحات هواء خماسية على شكل الماسّ لإرسال الهواء البارد إلى محرك W16 سعة 8.0 لتر.

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المحرك بارز للعيان أسفل الزجاج مثل EB110، وتصل قوته إلى 1,600 حصان، ما يسمح بتسارع الهايبركار إلى 100 كم\س في 2.4 ثانية وإلى 200 كم\س في 6.1 ثانية وإلى 300 كم\س قي 13.1 ثانية بسرعة قصوى 380 كم\س، مع انخفاض وزن السيارة بـ 20 كيلوجرام مقارنة بشيرون.

وظهرت بوجاتي شنتوديتشي بطلاء أبيض في المهرجان وهو مختلف عن الطلاء الغامق للافواتور نوار في مارس، وإن كان بإمكان العملاء اختيار اللون المفضل لهم بالطبع.