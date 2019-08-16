كرواتيا تواجه زيادة الحوادث بسحب وإلغاء رخص قيادة المواطنين

الخليج ٣٦٥ نت – قامت الحكومة الكرواتية اليوم الخميس بتعديل قانون المرور في الدولة وجعلته أكثر تشدداً وصرامة، حيث قامت بمضاعفة الغرامات المالية على المخالفات المرورية، كما قامت بفرض سحب ومصادرة الرخص والسيارات في المخالفات المرورية الجسيمة.

وحسب قانون المرور الجديد والذي وافق عليه البرلمان الكرواتي، فإن غالبية الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية قد تضاعفت، ومنها السير عكس الاتجاه على الطرق السريعة.

وكذلك تجاوز سرعة 50 كيلومترا/ساعة في المناطق السكنية، وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة تحت تأثير مخدر، والقيادة بدون رخصة، أو برخصة منتهية الصلاحية.

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كما تضاعفت الغرامات المالية أيضاً على رفض قائد السيارة الخضوع لاختبار الكشف عن الكحوليات أو المخدرات، والفرار عقب ارتكاب حادث مروري سقط فيه قتلى أو جرحى، وكذلك على القيادة دون استخدام حزام الأمان، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

ومن العقوبات التي أجازها قانون المرور الجديد، هو سحب السيارة مؤقتا في حال تكرار المخالفات، وإلغاء رخصة القيادة في بعض الحالات.



تأتي تلك القوانين والعقوبات المشددة بسبب زيادة ضحايا الحوادث المرورية في كرواتيا بنسبة كبيرة عن النسب الدولية، حيث أن الأحصائيات قدرت وصول عدد ضحايا الحوادث المرورية في كرواتيا إلى 73 شخصا من بين كل مليون مواطن في عام 2016، مقابل متوسط 50 شخصا في المليون في الاتحاد الأوروبي ككل.