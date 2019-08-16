مصمم بوجاتي شيرون ينتقل إلى كوينيجسيج

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كوينيجسيج اليوم عن تعيينها الكسندر سيليبانوف ليكون رئيس التصميم الجديد للشركة السويدية، وهو ما يعني أننا قد نرى سيارات مختلفة جذرياً منها مستقبلاً.

بدأ الكسندر سيليبانوف حياته المهنية في فولكس واجن بعام 2005 قبل أن يعمل مع لامبورجيني لفترة وجيزة في 2010 حيث ساهم في تصميم طراز هوراكان، قبل أن يتم في 2014 تعيينه رئيس قسم التصميم الخارجي كمصمم مبدع لدى بوجاتي، ليكون مسؤول عن تصميم طراز فيجن جران توريزمو وشيرون.

مؤخراً، تم توظيف الكسندر سيليبانوف أيضاً من جينيسيس ليكون رئيس تصميمها، حيث قاد فرق التصميم للشركة الكورية أثناء تصميم طرازات ايسنشيا ومينت الاختبارية.

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وضمن خطوة الكسندر في انتقاله للسويد، سوف يعمل كمدير إداري ومصمم رئيسي لدى شركة RAW Design House في مدينة انجلهولم، والتي توفر مجموعة كبيرة من خدمات التصميم لعملائها.

هذا وقد علق المصمم المميز على حدث انتقاله إلى كوينيجسيج قائلاً أنه لطالما كان معجباً بالشركة السويدية وما تتميز به من جرأة وإبداع، حيث أن نجاحها الحالي في عالم صناعة السيارات أمر ليس له مثيل، في حين عبر كريستيان فون كوينيجسيج، مدير الشركة ومؤسسها، عن سعادته بالخبر معتبراً أن قدر كوينجسيج على توظيف مصمم فريد مثل الكسندر يعد دليل قاطع على نجاح صانعة سيارات السوبركار.