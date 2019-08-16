“بالأرقام” أعلى 10 سيارات مبيعاً خلال النصف الأول لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل وكالة “F2M” فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية على إحصاء عدد السيارات المباعة في العالم سنوياً، كما تعد قائمة تضم أكثر 10 سيارات مباعة في الأسواق العالمية.
وحسب إحصائيات الوكالة الأمريكية فقد بلغت مبيعات النصف الأول من 2019 الجاري 42,028,370 سيارة بنسبة انخفاض بلغت 8.1% على أساس سنوي، وأرجع الخبراء هذا التناقص في المبيعات إلى انخفاض مبيعات السوق الصيني وهو السوق الأكبر عالمياً.
وسوف نقدم لكم فيما يلي قائمة بالمراكز العشر الأوائل في مبيعات السيارات وفقاً للوكالة الأمريكية:
المركز الأول: تويوتا كورولا
بلغ إجمالي مبيعاتها 596,282 سيارة
المركز الثاني: فورد F-Series
بلغ إجمالي مبيعاتها 539,181 سيارة
المركز الثالث: تويوتا راف فور
بلغ إجمالي مبيعاتها 440,597 سيارة
المركز الرابع: هوندا سيفيك
بلغ إجمالي مبيعاتها 416,571 سيارة
المركز الخامس: هوندا CR-V
بلغ إجمالي مبيعاتها 381,736 سيارة
المركز السادس: فولكس فاجن تيجوان
بلغ إجمالي مبيعاتها 374,345 سيارة
المركز السابع: فولكس فاجن جولف
بلغ إجمالي مبيعاتها 362,849 سيارة
المركز الثامن: تويوتا كامري
بلغ إجمالي مبيعاتها 349,944 سيارة
المركز التاسع: رام 1500
بلغ إجمالي مبيعاتها 346,842 سيارة
المركز العاشر: فولكس فاجن بولو
بلغ إجمالي مبيعاتها 322,513 سيارة
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