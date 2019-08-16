“بالأرقام” أعلى 10 سيارات مبيعاً خلال النصف الأول لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل وكالة “F2M” فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية على إحصاء عدد السيارات المباعة في العالم سنوياً، كما تعد قائمة تضم أكثر 10 سيارات مباعة في الأسواق العالمية.

وحسب إحصائيات الوكالة الأمريكية فقد بلغت مبيعات النصف الأول من 2019 الجاري 42,028,370 سيارة بنسبة انخفاض بلغت 8.1% على أساس سنوي، وأرجع الخبراء هذا التناقص في المبيعات إلى انخفاض مبيعات السوق الصيني وهو السوق الأكبر عالمياً.

وسوف نقدم لكم فيما يلي قائمة بالمراكز العشر الأوائل في مبيعات السيارات وفقاً للوكالة الأمريكية:

المركز الأول: تويوتا كورولا

بلغ إجمالي مبيعاتها 596,282 سيارة

المركز الثاني: فورد F-Series

بلغ إجمالي مبيعاتها 539,181 سيارة

المركز الثالث: تويوتا راف فور

بلغ إجمالي مبيعاتها 440,597 سيارة

المركز الرابع: هوندا سيفيك

بلغ إجمالي مبيعاتها 416,571 سيارة

المركز الخامس: هوندا CR-V

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بلغ إجمالي مبيعاتها 381,736 سيارة

المركز السادس: فولكس فاجن تيجوان

بلغ إجمالي مبيعاتها 374,345 سيارة

المركز السابع: فولكس فاجن جولف

بلغ إجمالي مبيعاتها 362,849 سيارة

المركز الثامن: تويوتا كامري

بلغ إجمالي مبيعاتها 349,944 سيارة

المركز التاسع: رام 1500

بلغ إجمالي مبيعاتها 346,842 سيارة

المركز العاشر: فولكس فاجن بولو



بلغ إجمالي مبيعاتها 322,513 سيارة