رئيس الوزراء البحرين يظهر داخل جينيسيس G90

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت جينيسيس مؤخراً سيدان 2020 G90 الرائدة المحدثة رغية من الصانعة الكورية الفاخرة التابعة لهيونداي في منافسة الألمان بالفخامة، وهو ما يبدو أنه قد تحقق مؤخراً بعد مشاهدة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان على متن إحدى نسخها.

تتميز جينيسيس G90 بمقدمة ذات شبك ماسي كبير مع منافذ تهوية عريضة بأسفل المصد، بينما تحمل المصابيح الأمامية الكبيرة شريط مضيء يمتد حتى الرفارف الأمامية كي تعطي السيدان الفاخرة مظهر فريد، مع اثنين من الخطوط المنبعجة بوسط غطاء المحرك والتي تبدأ من الزجاج الأمامي وصولاً لشعار جينيسيس المجنّح.

هذا وتتميز G90 بمجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة التي تتضمن الشاشة المركزية مقاس 12.3 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بيئة داخلية هادئة بفضل نظام إلغاء الضوضاء النشط الذي يعمل على تحسين تجربة ركوب السيارة مع مكيف أوتوماتيكي وأنظمة سلامة تتضمن نظام الحفاظ على المسار، نظام HDA المساعد على الطرق السريعة مع نظام الحفاظ على المسار ونظام تثبيت السرعة التكيفي ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام الخلفي.