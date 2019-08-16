كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دودج تزيح الستار عن تشارجر Daytona الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتج دودج بين الحين والآخر نسخ خاصة من سياراتها أكثر من أي شركة أخرى، وها هي نسخة Daytona من تشارجر هيلكات.

تأتي تشارجر دايتونا على أساس هيلكات ذات الهيكل العريض، ويأتي اسم دايتونا أساساً قبل خمسين عاماً من سنة 1969، وبالرغم من أنها تأتي على أساس فئة هيلكات ذات محرك 6.2 لتر سوبرتشارج إلا أن دايتونا تأتي بقوة أكبر نبلغ 717 حصان، وتتمبز السيارة ببعض اللمسات الخاصة بها مثل اللون الأزرق الذي تطلق عليه دودج اسم B5 إضافة لتوفر طلاء خاص للفئة باللون الأسود أو النيكل أو الأبيض. وتأتي تشارجر دايتونا يجنوط رياضية قياس 20 إنش باللون المطفي، وتأتي السيارة بشعار دايتونا على الرفارف الخلفية.

ستنتج دودج فقط 501 نسخة من تشارجر دايتونا 2020، وهو نفس العدد الذي أنتجته عام 1969 من السيارة الأصلية، ولأن السيارة ذات إنتاج محدود فيتوقع أن تكون بسعر أكثر ارتفاعاً من تشارجر هيلكات 2020.