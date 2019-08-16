“بالفيديو والصور” هبوط اضطراري لطائرة في موسكو بعد اشتعال محركها وإصابة 23 شخصاً

الخليج ٣٦٥ نت – هبطت طائرة ركاب روسية من طراز “ايرباص-321” اضطرارياً في حقل ذرة بضواحي العاصمة الروسية موسكو، نتيجة لاندلاع النار في محركها، بسبب اصطدامها بسرب من طيور النورس، بحسب تصريح الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي.

وهبطت الطائرة التي كانت تحمل 234 راكباً دون معدات الهبوط على بعد كيلومتر واحد من مدرج الهبوط، وتم الإعلان عن إصابة 23 من ركّابها، من بينهم 3 أطفال بإصابات طفيفة.

يُذكر أنّ الطائرة كانت في رحلة من مطار جوكوفسكي إلى سيمفيروبول، وكان هبوطها بشكل اضطراري إثر الاصطدام بالطيور بعد إقلاعها بقليل على مشارف مطار جوكوفسكي.

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