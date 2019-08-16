وزير الداخلية يقدم 100 ألف ريال وسيارة لهذا الشخص بعد رفضه مبلغاً من حاجّة

الخليج ٣٦٥ نت – أجرى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً بالطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، لتقديم الشكر والتقدير على إخلاصه وتفانيه في عمله، وذلك بعدما انتشر فيديو يخصه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وظهر فيه وهو يرفض مبلغاً مالياً قدمته له حاجة من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1.

وقدّم سموه له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال بالإضافة إلى سيارة، ووجّه أيضاً بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، كما دعاه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج ودورته التدريبية.

وفيما يخص تفاصيل الفيديو المتداول، فبعدما رفض المبلغ المالي من الحاجة، قال لها: “هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج”، وعلى الرغم من إصرار الحاجة إلا أنه ثَبُت على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.