اخبار السيارات

توجيه شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد في المملكة

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – في خطوة هدفها التحفيز من نمو قطاع التأمين وتحسين خدمة التأمين ضد الغير وتشجيع القيادة الآمنة، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بتوجيه شركات التأمين لتقديم خصم خاص للسائقين الجدد عند تقدمهم لطلب إصدار وثيقة تأمين.

يُذكر أن “ساما” كانت قد ألزمت شركات التأمين بتقديم خصومات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات، بنسبة خصم تصل إلى 15% لسنة واحدة دون مطالبات، وخصم بنسبة 30% لمن لم توجد عليه مطالبات حتى 3 سنوات.

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