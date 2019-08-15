ارتفاع أسعار 4 سيارات خلال النصف الأول من «أغسطس»

شهدت أسعار 4 سيارات مختلفة ارتفاعاً طفيفاً خلال أول أسبوعين من أغسطس الجاري.

وتنشر «سيارات الوفد»، فى السطور التالية بالأرقام أسعار هذه الطرازات بعد الزيادات الجديدة.

لنترا HD

أعلنت مجموعة جى بى غبور أوتو، الوكيل الحصرى لسيارات هيونداى الكورية الجنوبية، فى مصر عن أسعار سيارتها السيدان الشهيرة النترا المجعة محلياً فى أغسطس الجاري.

وكشف التسعير الجديد عن زيادة أسعار جميع فئات السيارة موديل 2020 بنسبة 2000 جنيه، لتبدأ من سعر رسمى 239.900 جنيه بدلاً من 237.900 جنيه، بينما قدمت الفئة الثانية بسعر رسمي246.900 جنيه بدلاً من 244.900 جنيه.

أما الفئة الثالثة من موديل 2020 فيبلغ سعرها الرسمى 252.900 جنيه مقارنة بـ250.900 قبل الزيادة، ووصل سعر الفئة الرابعة من HD إلنترا فى أغسطس 257.900 جنيه بدلاً من 255.900 جنيه .

وقدم الوكيل المصرى الفئة الخامسة الأعلى تجهيزاً من إلنترا

HD بسعر رسمى 267.900 جنيه بدلاً من 265.900 جنيه قبل الزيادة.

أكسنت

كما أقر وكيل هيونداى زيادة على جميع فئات سيارة أكسنت 2019 الجديدة بنسبة 2000 جنيه، لتبدأ بسعر رسمى 257.000 جنيه بلاً من 255.000 جنيه، بينما قدمت الفئة الثانية بسعر رسمي270.000 جنيه بدلاً من 286.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة فأصبح سعرها الرسمى بعد الزيادة 280.000 جنيه، بدلاً من 278.000 جنيه، بينما الفئة الرابعة قدمت بسعر رسمى 310.000 جنيه بدلاً من 308.000 جنيه، أما الفئة الأعلى من أكسنت 2019 أصبحت تقدم بسعر رسمي337.000 جنيه بعد أن كانت بـ 335.000 جنيه.

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«إمجراند X7»

أعلنت مجموعة جى بى غبور أوتو للسيارات، الوكيل الحصرى لعلامة «جيلي» الصينية فى مصر، عن

زيادة فى أسعار طراز «إمجراند X7» الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وارتفعت أسعار إمجراند X7 التى تتوفر فى السوق المحلى بفئة واحدة من التجهيزات بواقع 4.000 جنيه فى أغسطس الجارى مقارنة بأسعارها فى يوليو الماضي.

وبعد الزيادة أصبح السعر الرسمى لجيلى إمجراند X7 الجديدة 279.000 جنيه بدلاً من 275.000 جنيه.

جراند لاند

أقرت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصرى لعلامة أوبل الألمانية فى مصر، زيادة تصل إلى 10.000 جنيه بأسعار أعلى فئة من سيارتها «جراند لاند» التى تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويقدم وكيل أوبل لعملاء السوق المحلى ثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات من «جراند لاند» تعمل جميعًا بمحرك توربينى مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 163 حصانًا.

واستقرت أسعار الفئة الأولى من «جراند لاند» لتباع بسعر رسمى 450.000 جنيه، كما استقرت أسعار الفئة الثانية عند 485.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً من «جراند لاند» فقامت منصور بزيادتها نحو 10.000 جنيه لتباع بسعر رسمى 530.000 جنيه بدلاً من 520.000 جنيه.