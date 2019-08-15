وكالة أمريكية تشيد بأداء «رينو مصر»

نشرت وكالة «F2M» فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة فى أبحاث أسواق السيارات العالمية، تقريرًا عن حركة المبيعات بسوق السيارات المصرى خلال شهر يونيو الماضي. ووفقًا للوكالة الأمريكية فقد بلغ إجمالى السيارات المباعة فى مصر خلال يونيه 14.081 وحدة بنسبة تراجع بلغت 24% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي. خلال يونيه 14.081 وحدة بنسبة تراجع بلغت 24% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي. وأفاد التقرير بأن شيفروليه الأمريكية تصدرت قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى مصر متفوقة على هيونداى الكورية الجنوبية، ذلك بعدما بلغت حصتها السوقية 16.7% من إجمالى مبيعات السوق. فى مصر متفوقة على هيونداى الكورية الجنوبية، ذلك بعدما بلغت حصتها السوقية 16.7% من إجمالى مبيعات السوق. وأثنت فوكاس تو موف على رينو الفرنسية، إذ وصفت أداءها بالسوق المحلى باللافت للنظر بعدما ضاعفت مبيعاتها فى يونيه 2019 مقارنة بمبيعاتها خلال الشهر نفسة من 2018.

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