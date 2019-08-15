شاب هندي يلقي سيارة بي ام دبليو أهداها له والده في النهر!

الخليج ٣٦٥ نت – في واقعة غريبة جداً في الهند، قام رجل هندي بشراء بي ام دبليو الفئة الثالثة جديدة من أجل إهدائها لابنه في عيد ميلاده، لكن فور تلقي الشاب الهندي سيارته الجديدة الفاخرة قام بإلقائها في النهر.

ولم يكتفي بذلك لكن قام أيضاً بتصويرها أثناء دفعها في النهر ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي! فما هو سبب هذا الفعل العجيب من هذا الشاب؟

يرجع السبب في هذا الفعل الجنوني إلى مطالبات الشاب المدلل السابقة من والده أن يشتري له سيارة جاجوار، لكن والده كان يرى أن من الأفضل له شراء الفئة الثالثة جديدة، وهو ما أثار غضب الفتى المدلل بشدة واندفع على الفور وقام بإلقاء السيارة في النهر.

وعلى الرغم من أن فارق السعر بين السيارتين الفاخرتين يقل عن 80 ألف ريال، إلا أن غضب الشديد للشاب والذي يعيش في ولاية “هريانا” بشمال الهند، أذهب عقله ودفعه لإغراق السيارة في النهر.

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ولم يكتف الشاب بذلك، وإنما قام بتصوير سيارته وهي تغرق، ونشر اللقطات على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما صرحت به شرطة المقاطعة لوكالة الأنباء الهندو-آسيوية.

لكن بعد ذلك أكدت بعض المصادر لوسائل إعلام محلية أن الشاب ندم سريعاً على فعلته، وغطس في النهر بمساعدة مجموعة من السكان المحليين محاولاً إخراج السيارة، لكنها سرعان ما استقرت في قاع النهر بعد فشل جميع محاولات إنقاذها وجرها إلى اليابسة.

وقد أثار ما فعله الشاب سخط الكثيرين ممن شاهدوا فيديو إغراق السيارة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق البعض بأنه كان عليه أن يبيع السيارة ويمول بثمنها تعليم الفقراء، مشيرين أن تلك هي أفضل طريقة للتعبير عن الاستياء والسخط.