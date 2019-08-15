“بالفيديو” مالكة تيسلا موديل 3 زرعت شريحة داخل ذراعها لفتح وتشغيل السيارة!

الخليج ٣٦٥ نت – قامت مالكة أمريكية لتيسلا موديل 3 بزرع رقاقة بطاقة مفتاح السيارة في ذراعها حتى تتمكن من فتح الأبواب وتشغيل السيارة عبر التلويح بذراعها فقط قرب المستشعرات.

مالكة السيارة المسماة ايمي DD هي مهندسة برمجيات ولديها تاريخ مع أساليب “تعديل الجسد”، حيث قامت بزرع رقاقات مشابهة في الماضي في ذراعها لفتح أبواب بيتها والتعامل مع هاتفها الذكي!

لانتزاع الرقاقة بشكل دقيق من بطاقة مفتاح موديل 3، قامت بوضع البطاقة في محلول خاص لإذابة البلاستيك حول الرقاقة، والتي تم وضعها في سيليكون ثم زرعها في ذراعها.. وقد نشرت ايمي فيديو يوضح خطوات الزرع، ونحذر القراء أنه مقزز بعض الشيء.

وفي تصريح أخير أكدت ايمي أن العملية “ناجحة” وتقدر حالياً على تشغيل السيارة عبر التلويح بذراعها قرب الكونسول الأوسط بحوالي 1 إنش، أو 25 مليمتر.