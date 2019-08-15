وعدت فأوفت.. كورفيت C8 تعلن عن أسعارها “المعقولة”

الخليج ٣٦٥ نت – خلال تدشين الجيل الجديد من كورفيت بالشهر الماضي، أعلن رئيس جنرال موتورز، مارك ريوس، أنها ستبدأ عند أقل من 60,000$ (225,000 ريال)، وهو ما أكدته شيفروليه اليوم بعد إعلانها عن الأسعار بشكل رسمي.

تأتي كورفيت ستينجراي 1LT 2020 بسعر يبدأ من 59,995$ (224,982 ريال)، حيث تأتي مع مزايا متعددة تتضمن فتح الأبواب عن بعض وتشغيل المحرك بضغطة زر مع مكيف مزدوج المناطق وشاشة نظام ترفيه معلوماتي 8 إنش بجانب شاشة عدادات رقمية 12 إنش ودعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوتي فاخر من Bose ومثبت سرعة مع مقاعد أمامية مكسوة بجلد مولان الفاخر يمكن تغيير وضعيتها في 8 اتجاهات.

كما ستقدم فئة 1LT القياسية نظام التحكم بالإنطلاق مع زر اختيار لنمط القيادة الذي يتضمن 6 أوضاع، مع محرك V8 سعة 6.2 لتر بوسط السيارة قوته 490 حصان مع عزم 630 نيوتن.متر متصل بناقل 6 سرعات مزدوج الكلتش بدفع خلفي.

في حين تأتي فئة 2LT بسعر يبدأ من 67,295$ (252,356 ريال) و3LT تبدأ عند 71,945$ (269,794 ريال)، حيث تأتي 2LT مع مقود مدفأ ومقاعد مهواة ومدفأة بجانب شاحن لاسلكي، نظام ملاحة، مرآة خلفية ذاتية التعتيم، مقاعد بذاكرة للوضعية المفضلة وسماعات أكثر للنظام الصوتي، مفتاح تحكم عن بعد في مختلف الوظائف ورصد للبقعة العمياء وتحذير من المرور الخلفي.

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أما 3LT فهي تأتي مع مقاعد GT2 المكسوة بجلد نابا ومولان الفاخر بجانب لمسات من ألياف الكربون وجلد مخصص لكسوة الداخلية، مع خيار لحزمة Z51 عالية الأداء مقابل 5,000$ (18,750 ريال) لكافة الفئات، ما يضيف جناح خلفي وفاصل أمامي وإطارات Michelin Pilot Sport 4S وتبرد محسن للمحرك بجانب منافذ تهوية للمكابح الأمامية مع أقراص مكابح أكبر وأنبوب عادم عالي الأداء ونظام تعليق قابل للتعديل يدوياً مع قدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 3 ثوان في حالة إضافة ال.

هذا ويمكن للعملاء تخصيص الجيل الجديد من كورفيت عبر 12 خيار للون الخارجي و6 للكسوة الداخلية مع خيارين لألوان التطريز و 3 خيارات للمقاعد و6 خيارات لألوان أحزمة الأمان، على أن يبدأ الإنتاج بنهاية العام الجاري في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة.