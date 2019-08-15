دودج تكشف سر إبقاء تشارجر وتشالنجر على التصميم الكلاسيكي

الخليج ٣٦٥ نت – بدايات القرن الحالي مثلت فترة مثيرة ومشوقة في تصميم السيارات العضلية الأمريكية، حيث بدأت فورد بتقديم موستنج الجديدة كلياً بتصميم كلاسيكي صريح أعجب الكثيرين، وتبعتها دودج بتشارجر في 2006 وتشالنجر في 2008 بتصميم يفوح بروائح الماضي كذلك، ثم رأينا شيفروليه كمارو في 2010.

ولكن بينما ابتعدت فورد وشيفروليه عن التصاميم الكلاسيكية مؤخراً، تستمر دودج بالتمسك بهم في تشالنجر وتشارجر، وقد صرح رئيس تصميم دودج، مارك تروستل، أن موديلات الشركة العضلية ستستمر مع التصميم الكلاسيكي في المستقبل.

تروستل اعترف أن الحفاظ على الروح الكلاسيكية في الموديلات هو تحدي صعب، خاصة مع قيود السلامة وكفاءة استهلاك الوقود التي تضعها الحكومات باستمرار، ولكن تروستل أصر على أن التصميم الكلاسيكي لتشارجر وتشالنجر هو سبب إعجاب الكثيرين بها، هو سبب تميزها عن الآخرين.

ويُذكر أن دودج كشفت لتوها عن إصدار محدود لتشارجر دايتونا 2020، والذي تم صنعه تقديراً لتشارجر دايتونا 1969 الكلاسيكية بقوة 717 حصان مع استلهامها بعض لمحات التصميم من السيارة القديمة.