دودج تشارجر دايتونا 2020 تحصل على إصدار خاص بقوة 717 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دودج عن إصدار الذكرى الخمسين لتشارجر SRT هيلكات دايتونا 2020 ذات الجسد العريض، تقديراً لموديل تشارجر دايتونا 1969، ويأتي الإصدار المحدود بجناح خلفي جديد مشابه للسيارة العضلية الكلاسيكية مع جنوط 20 إنش ومكابح بريمبو عالية الأداء.

وتستمر لمسات التصميم الخاصة في الداخلية مع جلود نابا الفاخرة ومقاعد رياضية بمادة الكانترا، وتطريز يحمل اسم “دايتونا”، مع مقود جلدي وتخييط أزرق أنيق وزخرفات كربونية حقيقية والمزيد، كما سيتوفر الإصدار الخاص لتشارجر بأربعة ألوان مختلفة مثل الأبيض و”النيكل” والأسود الكامل وأزرق B5.

Advertisements

بما أن تشارجر دايتونا الأصلية كانت مصممة للسباقات، قررت دودج إجراء تعديلات ميكانيكية على الموديل العصري لرفع قوة محرك V8 سعة 6.2 لتر بسوبرتشارجر إلى 717 حصان مع عزم دوران 881 نيوتن.متر، ما يجعلها “أقوى تشارجر في التاريخ”.

وسيقتصر إنتاج السيارة على 501 نسخة فقط، وهو نفس عدد نسخ موديل تشارجر دايتونا 1969، مع فتح باب الطلبيات هذا الخريف.