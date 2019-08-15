هذا الرجل فوجئ بمخالفات مواقف بقيمة 45,000 ريال

الخليج ٣٦٥ نت – لا أحد يحب تذاكر مخالفات الركن أو تضييع الكثير من الوقت بحثاً عن مكان مناسب لركن السيارة في منطقة مزدحمة، وقد حاول أحد الباحثين في المجالات الأمنية اختراع وسيلة ظن أنها عبقرية لتفادي كل هذا ولكنها أدت لتأثير معاكس تماماً.

الباحت المسمى دروجي قام بوضع لوحة ترخيص باسم NULL، وهو اسم تقني في عالم البرمجة يدل على الصفر، وقد ظن أنه بذلك سيخدع أنظمة الكومبيوتر لإدارة الطرق في أمريكا.. مصرحاً: “ظننت أنني ساكون مخفياً.. كنت فخوراً بنفسي، ولكن العكس حدث”.

أول عام مر بخير لدروجي، مشيراً إلى أنه كان سائقا حذراً، ولكن في العام الثاني ارتكب مخالفة صغيرة وفوجئ بفيضان من آلاف التذاكر الذي جاءت لمنزله وبريده، وما حدث هنا أن أنظمة الكومبيوتر قامت بتسجيل لوحة ترخيصه NULL باعتبارها لوحة ترخيص تذاكر أخرى كثيرة غير مكتملة بعد في النظام، ما يعني تحميله كل هذه التذاكر فجأة، بقيمة 12,000 دولار (45,000 ريال).

بالطبع قام دروجي بالتواصل مع السلطات وقسم الشرطة وشرح المشكلة وقد طلبوا منه تغيير اسم لوحة الترخيص الخاصة به لتفادي حدوث مشكلة كهذه مجدداً.. مع إزالة معظم التذاكر الموجهة إليه، ما عدا 6,000 دولار (22,500 ريال) مستمرة عليه، وإن كان دروجي لا ينوي دفعها لاعتقاده بأنها جزء من الخطأ التقني الكبير.