كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكيورا تعلن الكشف عن سيارتها الاختبارية Type S والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أكيورا الكشف عن سيارتها الاختبارية Type S والتي تلمح لسيارة إنتاجية من الشركة.

تحمل أكيورا Type S الاختبارية تصميمًا أنيقًا لا يبتعد كثيراً عن أسلوب الشركة الحالي، ولكنه يلمح لمستقبل الشركة ومفهوم “أداء مصمم بدقة”. في المقدمة تحمل السيارة شبك بارز ومصابيح أمامية LED مع مصابيح نهارية. ونشاهد مداخل هواء ولمسات أنيقة من ألياف الكربون.

Advertisements

تتميز السيارة بمقطع جانبي رياضي رائع وبسيط وتقف على جنوط قياس 21 إنش، وتحمل فرامل رياضية من بريمبو، وأخيرًا تحمل الواجهة الخلفية إضاءة LED بسيطة ومخارج عادم رياضية توحي بقوة أداء السيارة.

لم تكشف أكيورا عن أرقام الأداء واكتفت بالقول أن السيارة الاختبارية تحمل “محرك عالي الأداء”. وتشير التوقعات إلى محرك V6 تيربو. وستحمل السيارة نظام الدفع الرباعي الهجين من أكيورا Super Handling All-Wheel Drive المعروف اختصاراً بـSH-AWD.

ستصل علامة Type S في سيارات إنتاجية من أكيورا كفئات أداء عالي، ولكن لا تبدو أكيورا على عجلة من أمرها وستكتفي بطرح سيارتين في العامين القادمين.