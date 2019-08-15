كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاشة ثلاثية الأبعاد من بورش لعرض المعلومات بشكل أسرع من الشاشات التقليدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بوش عن تطوير شاشة ثلاثية الأبعاد للسيارات تتيح إدراك المعلومات بشكل أسرع من الشاشات التقليدية، وهو ما يحد من تشتت انتباه قائد السيارة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الشاشة الجديدة توفر ثأثيرا ثلاثي الأبعاد بشكل حقيقي بمساعدة تقنية 3D لا تحتاج إلى نظارات ثلاثية الأبعاد، وهو ما يتيح إدراكاً أسرع للمعلومات المعروضة على الشاشة.

ويتم تكوين الصورة أمام زجاج الشاشة لتكون متاحة للرؤية من عدة زوايا مختلفة، ومن ثم يتم الانتباه للإرشادات التحذيرية بشكل أسرع، كما تقترب صور كاميرا الرجوع للخلف من الحقيقة بشكل أكبر، مع تسهيل التقديرات المكانية.

وبالإضافة إلى ذلك، تخدم الشاشة الجديدة أنظمة الملاحة، حيث يعمل عرض خط السير بشكل ثلاثي الأبعاد على تسهيل عملية التوجيه.