عرض الصيف من التوكيلات العالمية على تقسيط جمس يوكون 2019

الخليج ٣٦٥ نت – لا تفوتك عروض التوكيلات العالمية للسيارات على سيارات GMC مع أفضل عروض السيارات، هذا الصيف عروضنا على كيفك. مميزات العرض: بدون دفعة أولى

القسط الشهري الاول علينا

بدون رسوم إدارية السيارة المشمولة في العرض: يوكون Chrome 2WD SLE 2019 بقسط شهري قدره 3699 ريال.

Chrome 2WD SLE 2019 بقسط شهري قدره 3699 ريال. يوكون XL Chrome SLE 2019 بقسط شهري قدره 3939 ريال. 2018 GMC Yukon Denali Ultimate Black Edition.

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