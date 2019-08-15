عرض الصيف من التوكيلات العالمية على تقسيط شيفروليه سوبربان 2019

الخليج ٣٦٥ نت – لا تفوتك عروض التوكيلات العالمية للسيارات على سيارات شيفروليه مع أفضل عروض السيارات، هذا الصيف عروضنا على كيفك. مميزات العرض: بدون دفعة أولى

القسط الشهري الاول علينا

بدون رسوم إدارية

تسري العروض حتى 31 / 8 / 2019 السيارة المشمولة في العرض: سوبربان LS 2019 بقسط شهري قدره 3439 ريال.

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