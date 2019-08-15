ثري ياباني اشترى 5 نسخ من السيارة الإماراتية اللبنانية فينير سوبرسبورت

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن رجل الأعمال الياباني تيتسومي شينتشي مؤخراً عن شرائه 5 من 10 سيارات سوبركار فينير سوبر سبورت (Fenyr SuperSport) إصدار الإطلاق (Launch Edition) المحدود والحصري للغاية.

يبلغ سعر كل سيارة حوالي 1.5 مليون دولار (5.62 مليون ريال) مما يجعل السعر الإجمالي للسيارات الخمسة أكثر من 7 مليون دولار (26.25 مليون ريال).

احتفلت شركة دبليو موتورز “W Motors” المسؤولة عن تصنيع السيارات بالخبر عبر صفحتها على فيسبوك لتستعرض عدة رسومات توضيحية لهذه السيارات المميزة بألوان طلاء مختلفة، دون أن تكشف عن الألوان الخمسة الذي قرر تيتسومي اختيارها لسياراته الجديدة.

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تأتي كل من سيارات فينير سوبر سبورت مع محرك 6 سلندر تيربو تشارجر 3.8 لتر معدلة من قبل شركة Ruf الألمانية لتكون بقوة 780 حصان وعزم 959 نيوتن.متر بدفع خلفي وناقل 7 سرعات مزدوج الكلتش.

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تتميز السيارات بحملها هيكل خفيف ذو ألواح خارجية من ألياف الكربون تحيط بمقصورة من الألمنيوم ليكون الوزن الإجمالي 1,349 كجم وبقدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.8 ثانية مع سرعة قصوى 400 كم/س.

هذا وسوف تنضم سيارات فينير سوبر سبورت الخمسة إلى مجموعة سيارات تيتسومي شينتشي المميزة للغاية، والتي تتضمن سيارات مثل ديفل سكستين ذات قوة 3,000 حصان، حيث سيتم الكشف عن سيارات فينير الخمسة فور الإنتهاء من تصنيعها في معرض ميجا سوبر كار بمدينة فوكوكا اليابانية في 2021.