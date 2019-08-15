الخليج ٣٦٥ نت – حسب موقع iSeeCars، يقطع السائقين في المتوسط 21,000 كم سنوياً، في حين أن السيارات التي يبلغ عمرها 10 أعوام تقطع مسافة 19,000 كم سنوياً.
ولكن نظراً لأن بعض السائقين يقودون سياراتهم لمسافات أطول بكثير، جمع موقع iSeeCars بيانات 2.3 مليون سيارة مستعملة يتعدى عمرها 10 أعوام تم بيعها بين عامي 2015 و2018 لمعرفة أعلى السيارات من حيث المسافات المقطوعة سنوياً باستثناء سيارات البيك اب للأعمال الشاقة التي يتم قيادتها دوماً لمسافات طويلة، لتكون النتائج كما يلي.
شيفروليه سوبربان: 23,918 كم سنوياً
جمس XL يوكون: 23,670 كم سنوياً
تويوتا سيكويا: 22,841 كم سنوياً
هوندا اوديسي: 22,723 كم سنوياً
شيفروليه تاهو: 22,595 كم سنوياً
هوندا بايلوت: 22,402 كم سنوياً
جمس يوكون: 22,136 كم سنوياً
نيسان باترول: 22,133 كم سنوياً
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” نظرة على أكثر السيارات قطعاً للمسافات سنوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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