الكشف عن أحدث علامة صينية في مصر الثلاثاء المقبل.. تعرف عليها

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة IFG وكيل علامة هانتنج الصينية في مصر، عن إطلاق سياراتها رسميا في السوق المصرية يوم الثلاثاء المقبل وذلك

خلال المؤتمر الصحفى المقرر انعقاده بهذه المناسبة بحضور وفد رفيع المستوى من شركة هانتنج أوتو الصينية.

وأعلنت "IFG"، عن تقديم سيارتين SUV كبداية لها في السوق المحلية، الأولى X7S وسيتم طرحها في فئتين "هونور، وفلاج شيب"، والثانية X5، والتي سيتم طرحها في فئة وحيدة "فلاج شيب".