7 أخطاء شائعة تضر بسيارتك.. احذر منها

الخليج ٣٦٥ نت – هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يفعلها بعض السائقين قد تؤدي إلى حدوث عدد من المشاكل والأعطال في السيارة، واليوم سوف نستعرض أبرز هذه الأخطاء التي يقع بها السائقين لتفادي الوقوع بها، وهي كما يلي.

1- تأجيل صيانة الأعطال

يعمد بعض قائدي السيارات إلى تجاهل وتأجيل إصلاح الأجزاء التالفة في سياراتهم، وهو ما يسبب تفاقم العطل لدرجة تسبب لهذا الجزء التالف في تلف عدة أجزاء أخرى أو توقف السيارة بالكامل.

2- تجاهل التسريبات

يعتبر تجاهل التسريبات في السيارة من أخطر ما يكون، حيث أنه في حال إهمال وجود تسريبات من مبرد السيارة (الردياتير) أو من زيت المحرك، فإنه قد يسبب مشاكل كبيرة للمحرك قد تصل لحد التلف، كما قد تكون هذه التسريبات من نظام التوجيه الكهربائي أو الناقل أو المكابح وهو ما قد يسبب مشاكل خطيرة في حال إهمالها للسيارة.

3- الاعتماد على الناقل في توقف السيارة



بعض السائقين عند التوقف والركن في منحدر أو في باركنج يعتمد على ناقل الحركة في إيقاف السيارة بدلاً من مكابح اليد، هذا الأمر يسبب سرعة هلاك الناقل، لوضع ثقل السيارة على التروس الداخلية للناقل بدلاً من المكابح.

4- عدم فحص ضغط الإطارات بصفة دورية

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تعتمد السيارات على الإطارات بشكل أساسي في عملية السير، كما أنها من أبرز عوامل الأمان في السيارة، لذا يجب فحصها وضبط ضغط الهواء بها بصفة دورية، حتى لا تتعرض للإنفجار أثناء السير وهو ما قد يسبب حوادث السير، أو قد تسبب زيادة مسافة الكبح.

5- عدم الاهتمام بنظافة السيارة

بعض السائقين لا يهتمون بغسل وتنظيف سياراتهم، وهو من الأمور الخاطئة، حيث أن تراكم الأوساخ والأتربة على السيارة قد تسبب في تكون الصدأ، كما أن عُصارة النباتات ومخلفات الطيور قادرة على خدش طلاء السيارات.

6- تجاهل اللمبات التحذيرية في الطبلون

تضم كافة السيارات حالياً لمبات تحذيرية في طبلون السيارة لكافة الأجزاء الرئيسية الهامة في السيارة، وتُضاء هذه اللمبات في حال وجود مشكلة في أحد الأجزاء الرئيسية، وفي حال تجاهل هذه التحذيرات تتفاقم المشكلة ويتلف الجزء الخاص بها بالكامل، كما قد يسبب مشكلة كبيرة في السيارة.

7- تخطي الحفر والمطبات سريعاً

يتسبب السير بسرعة كبيرة على الحفر والمطبات والصخور الصغيرة في الطريق على الإضرار بالجنوط وثنيها، كما قد تتسبب في كسر بعض مكونات نظام التعليق، أو انفجار الإطارات وسرعة تلفها.