“بالفيديو” تيسلا موديل 3 تشتعل وتنفجر بعد اصطدامها بشاحنة

الخليج ٣٦٥ نت – خلال يوم 10 أغسطس الماضي، كان أليكسي تريتياكوف يقود سيارته من طراز تيسلا موديل 3 مع أطفاله على طريق موسكو الدائري بسرعة 100 كم/س، ولكنه سريعاً ما اصطدم بالجزء الخلفي من شاحنة سحب كبيرة.

أفادت التقارير بأن أليكسي تعرض لكسر في الأنف والأقدام مع تعرض أطفاله لكدمات بسيطة، رغم وجود تضارب حول مدى صحة هذه المعلومات.

كما تفيد التقارير بأن الحادث كان قد وقع عند الكيلو 42 من طريق موسكو الدائري.

أما التضارب في المعلومات الأكثر إثارة للجدل هو حول إذا ما كان اليكسي هو من كان يقود بنفسه أم أن نظام اوتوبايلوت للقيادة الذاتية هو من كان يتولى القيادة، ولكن تشير بعض التقارير إلى أن اليكسي هو من كان يقود بنفسه ولم ينتبه لوجود شاحنة السحب على جانب الطريق.

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حسب الفيديو أعلاه، يظهر لنا أن أنظمة أمان السيارة أو السائق حاولت ضغط المكابح قبل الاصطدام لكن الأوان كان قد فات، مما يجعل السيناريو الأكثر احتمالاً للحدوث هو أن السائق ربما لم يكن منتبهاً للطريق بشكل كافي.

هذا وعلى الرغم من قدرة تيسلا موديل 3 بحماية ركابها بدرجة تتغلب على كافة منافسيها، إلا أنها من الممكن أن تكون هي المسؤولة بالفعل عن هذا الحادث الذي كان يسهل تفاديه للغاية، ولهذا ستقوم تيسلا بفحص السيارة لاحقاً لمعرفة إذا ما كان السبب هو نظام القيادة الذاتية بالفعل أم هو ناتج عن تشتت السائق.