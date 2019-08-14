الكشف عن إصدار انسبيريشن المحدود من لكزس LC 500 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت لكزس اليوم إصدار خاص محدود جديد من كوبيه LC الفاخرة باسم انسبيريشن سيريس “Inspiration Series”.
سيأتي هذا الإصدار المحدود من لكزس LC 500 2020 مقتصراً على 100 نسخة فقط بالولايات المتحدة خريف هذا العام، بجانب إتاحته لاحقاً في الوكالات الأوروبية بشهر اكتوبر.
يتميز الإصدار الخاص بلون خارجي يحمل اسم الأخضر اللؤلؤي الداكن “Nori Green Pearl” الذي يعد حصري فقط لهذه النسخ مع عجات 21 إنش مزدوجة اللون.
كما حصلت المقصورة على تحديث شامل لتحصل على نمط ألوان مزودج يدمج بين اللون البني المستوحى من سروج الأحصنة بجانب لون أسود داكن من جلود ألكانتارا الفاخرة بما يعمل على توليد مظهر بصري جذاب، بجانب استخدام كسوة جلدية فاخرة لتغطية لوحة القيادة والكونسول الوسطي والأبواب والمقود مع تطريزات باللون البني، بجانب حصول العتبات الجانبية على تصميم متعدد الزوايا مستوحى من شكل الزوايا الحادة بالمصابيح الخلفية.
هذا وتأتي لكزس LC 500 مع نفس محرك V8 القياسي سعة 5 لتر دون تغيير بقوة 471 حصان وعزم 540 نيوتن.متر بدفع خلفي وناقل أوتوماتيكي 10 سرعات مع معامل إغلاق محدود بتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.4 ثانية وسرعة قصوى 270 كم/س.
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