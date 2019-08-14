ما يجب فعله عند تعطل سيارتك على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – من المواقف الخطرة التي قد يتعرض لها قائدي السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة هو تعطل السيارة، خاصة في حدوث هذه المشكلة ليلاً، في هذه الحالة يجب على قائدي السيارات اتخاذ بعض التدابير التي تحفظ سلامته والركاب والسيارة ومستخدمي الطريق للآخرين.



ولقد قدم نادي السيارات “أوروبا” (ACE) عدة نصائح في مثل هذه الحالات تحافظ على أمان وسلامة السائق والركاب والسائقين الآخرين على الطريق، وهي ضرورة إيقاف السيارة أقصى حافة الطريق اليمنى أو التوقف في المكان المخصص لحالات الطوارئ، ومن ثم يبدأ السائق على الفور بتأمين وقوف السيارة.

وكشف الخبراء الألمان عن كيفية تأمين السيارة من خطر السيارات المندفعة من الخلف، وقال تبدأ عملية تأمين السيارة بتشغيل أضواء التحذير وارتداء سترة التحذير، بعدها يقوم قائد السيارة بإنزال الراكبين بحرص شديد من السيارة من الجهة البعيدة عن الطريق.



وأضاف الخبراء أنه يجب تأمين وقوف السيارة بوضع مثلث التحذير خلف السيارة بمسافة معينة، وأوضح الألمان أن هذه المسافة يجب أن تكون كافية لرؤيتها السيارات القادمة من الخلف عن بعد لسرعة التصرف، ولقد تم تحديد هذه المسافة حسب طبيعة الطريق.

حيث أنه في الطرق العادية غير السريعة يجب وضع مثلث التحذير عن موضع وقوف السيارة بمسافة 50 متر، أما في الطرق الزراعية فإنه يجب وضع المثلث على بعد 100 متر، وزيادة هذه المسافة على الطرق السريعة من 150 و400 متر حسب وجود منحنيات أو منخفضات ومرتفعات.



وختم الخبراء الألمان نصائحهم في حال تعطل السيارة على الطريق، وقالوا بعد الانتهاء من تأمين السيارة والركاب يجب استدعاء خدمة إنقاذ السيارات واستدعاء الشرطة إذا لزم الأمر.