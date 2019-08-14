سر عدم انتشار سيارات الديزل في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – في لقاء صحفي مع فيصل أبوشوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية، قال أن عدد من وكلاء السيارات في المملكة تشتكي من وجود بعض المعوقات التي تمنع استيراد السيارات التي تعمل بوقود الديزل على الرغم من تزايد الطلب عليها في الفترة الأخيرة.



وأضاف أبوشوشة أن المشكلة الرئيسية التي تمنع استيراد السيارات التي تعمل بالديزل هي النقص الحاد لمضخات الديزل في محطات الوقود في مدن المملكة إلا في محطات محدودة فقط.



وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، أن وقود الديزل يتوافر بكثرة في محطات الوقود خارج المدن بعكس داخلها، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ومنها سعى المملكة لتخفيض الاعتماد على الوقود كمصدر للطاقة للسيارات خاصة الديزل، وأن التوجه العام العالمي الآن هو التوجه لاستخدام السيارات الكهربائية، لذا تتناقص مضخات وقود الديزل داخل المدن.



لكن نتيجة لعدة عوامل مختلفة تزايد الطلب في الفترة الأخيرة على السيارات التي تعتمد على الديزل، منها الارتفاع في أسعار بنزين 91 و95 ، كما تتميز السيارات التي تعمل بالديزل بمحركات ذات كفاءة أعلى من البنزين واستهلاك أقل في الوقود وقوة أكبر في السحب وعزم الدوران، وهو ما دفع عدد من المشترين إلى الاهتمام بالحصول على سيارات تعمل بوقود الديزل.

لذا طالب فيصل أبوشوشة بضرورة توفير بنية تحتية مناسبة لتحقيق الانتشار لسيارات الديزل في السعودية، وهو أمر يحتاج تنسيق بين أرامكو ومحطات الوقود في المملكة لتوسيع استخدام الديزل.