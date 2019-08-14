ظهور كيا موهافي 2020 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا كوريا الجنوبية اليوم عن أول الصور الرسمية لـSUV موهافي 2020 الجديدة كلياً عبر صفحتها على الفيسبوك، والتي يبدو أنها تأتي بتصميم مختلف قليلاً عن النسخة الاختبارية التي رأيناها سابقاً كي تجعل الـSUV الكبيرة مناسبة لدخول خطوط الإنتاج.

حافظت كيا موهافي على مصابيحها الأمامية LED الرباعية والشبك الغير تقليدي، ما ينطبق كذلك على المصابيح الخلفية الكبيرة المتصلة من المنتصف والتي تحمل اسم موهافي بخط عريض أعلى باب حقيبة الأمتعة في حين يجذب انتباهنا بالأسفل وجود 4 أنابيب عادم.

من المثير للاهتمام أن السيارة لا تملك أي شعار لكيا على هيكلها، كما جرت العادة من نسخة موهافي المخصصة لكوريا الجنوبية، حيث نرى شعار مميز على شكل حرف O مفتوح وكلمة موهافي بداخله بتصميم يشبه الدرع.

مع وجود شارات V6 على الأبواب الأمامية من الجهتين، إلى جانب وجود عجلات سداسية الأعمدة أكثر قدرة على الطرق الوعرة مع ألواح حماية أمامية وخلفية مع شارة 4WD بالخلف للدلالة على دعم الدفع الرباعي بشكل يجعلها SUV مخصصة للطرق الوعرة.

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لم تطلق كيا كوريا الجنوبية أي معلومات تقنية عن موهافي الجديدة كلياً دون الكشف عن شكل المقصورة، ولكن النوافذ الجانبية تبدو بنفس مستوى ميل الجيل السابق، كما أن شارة V6 3.0 بالخلف توحي إلى أن موهافي قادمة مع نفس محرك تيربو ديزل الجيل السابق ذو قوة 256 حصان وعزم 560 نيوتن.متر.

هذا ومن المتوقع أن تقدم لنا موهافي 2020 مقصورة محدثة بالكامل لتكون مستوحاة بعض الشئ من SUV تيلورايد الجديدة.

نيسان موهافي الاختبارية