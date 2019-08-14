كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اسعار ومواصفات سيارة نيسان ماكسيما 2020 الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الحالي قامت شركة نيسان بالكشف الرسمي عن ماكسيما 2020 الجديدة السيدان ذات الحجم الكبير و التصميم الرياضي ، هذه السيارة لم تحصل على الكثير من التحديثات خاصة في التصميم الخارجي منها مقانة بالموديل السابق و انما جاءت ابرز التغيرات بها في التقنيات التي جعلتها اكثر امان من خلال توافر وسائل امان متطورة بها تجعلها قادرة على المنافسة في فئتها و بقوة .

الجيل الحالي من السيارة ماكسيما ظهرت في الاسواق منذ عام 2016 و بعد مرور عامين فقط خلال عام 2018 حصلت على تحديثات منتصف العمر و ليس هناك اي ملامح عن احتمالية ان يتم الكشف عن الجيل الجديد في وقت قريب ، و تظل هذه السيارة من اقوى المنافسين مع كل من تويوتا افالون 2020 و كرايسلر 300 2020 و شيفروليه امبالا 2020 و كيا كادينزا 2020 و هوندا اكورد 2020 و غيرهم الكثير .

تغيرات نيسان ماكسيما 2020

في عام 2018 قامت شركة نيسان بالاعلان عن انشاء ما يسمى بـ ” درع السلامة 360 ” و الذي يشمل العديد من تقنيات وسائل الامان التي تضاف الى السيارة لتقليل فرص الحوادث و الاصطدامات لها .

و قد تم اضافة هذا الدرع في السيارة ماكسيما الجديدة ، حيث اصبحت السيارة تحتوي على مكابح الطواريء التي تعمل بشكل تلقائي عند رصد حركة المشاه امام السيارة و كذلك عند الاقتراب من السيارات الامامية و خاصية التنبيه من النقطة العمياء في المرايا الجابية و خاصية المساعد على البقاء داخل المسار و ايضا خاصة التنبيه عند الخروج من المسارات و الحساسات الامامية و الخلفية من اجل المساعدة في الركن و خاصية المساعدة في الخروج من الركن ايضا .

و يمكن ان نسمى هذه التقنيات هي تقنيات مساعدة السائق اثاء القيادة و لكنها لا ترتقي الى القيادة شبه الالية ، اما عن التصميم الخارجي و الداخلي من السيارة فقد تم الابقاء على التصميم السيدان الرياضي لهذه السيارة مع الفخامة الداخلية .

مواصفات محرك نيسان ماكسيما 2020

تمتلك هذه السيارة – على الرغم من تنوع فئاتها – نسخة محرك واحدة و هي سعة 3.5 لتر بعدد 6 سلندر و الذي ينتج عنه قوة 300 حصان عند عدد لفات 6400 لفة في الدقيقة و عزم الدوران 261 رطل قدم عند عدد لفات 4400 لفة في الدقيقة مع ناقل الحركة سي في تي .

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اسعار نيسان ماكسيما 2020

تأتي السيارة في السوق الامريكي بعدد 6 فئات و التي تبدأ من الفئة المتدنية حتى الراقية التي تحتوي على العديد من الاضافات الخارجية و الداخلية ، الفئات و اسعارها تأتي على الحو التالي :

– سعر ماكسيما S 2020 هو 35,000 دولار.

– سعر ماكسيما SV 2020 هو 37,000 دولار.

– سعر ماكسيما 2020 SL هو 39,000 دولار.

– سعر ماكسيما SR 2020 هو 40,000 دولار.

– سعر ماكسيما 2020 بلاتنيوم هو 42,500 دولار.

– سعر ماكسيما 2020 بلاتنيوم Resvrve هو 43,500.