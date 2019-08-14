“بالصور” دبابة مدرعة بمحرك دودج ديمون بأسعار صادمة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة ريزفاني الأمريكية مؤخراً للسيارات عالية الأداء عن SUV مدرعة جديدة تعتمد على منصة جيب رانجلر JL الأحدث باسم ريزفاني تانك إكس X.

تأتي الـSUV عالية الأداء بسعر يبدأ من 155,000$ (581,250 ريال)، وفي حالة اختيار الإصدار العسكري المدرع، فسوف يرتفع السعر إلى 295,000$ (1.1 مليون ريال)، في حين أن فئة تانك إكس الرائدة الملقبة بسوبركار الطرق الوعرة تكون بسعر 349,000$ (1.3 مليون ريال).

تأتي الفئة الأعلى بنفس محرك دودج ديمون مع تحديثات إضافية، حيث يكون من نوع V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارجر بقوة 1,000 حصان وعزم 1,180 نيوتن.متر، وهو ما يجعل ريزفاني تانك هي أقوى SUV إنتاجية في العالم.

تأتي الـSUV باهظة الثمن مع خيار للحصول على نظام رؤية ليلية حرارية مقابل 6,500$ (24,375 ريال) إضافية، بجانب عتبات جانبية أوتوماتيكية بسعر 2,500$ (9,375 ريال) وحزمة إضاءة داخلية بسعر 2,500$ (9,375 ريال)، إلى جانب خيار نظام تعليق FOX المناسب للسباقات والطرق الوعرة مقابل 12,500$ (46,875 ريال) إضافية، بجانب بعض الإضافات الفاخرة الأخرى.

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تقدم لنا الفئة القياسية بمحرك 4 سلندر تيربو 2 لتر بقوة 285 حصان مع خيار لمحرك V6 تنفس طبيعي 3.6 لتر بقوة 285 حصان وكذلك خيار محرك V8 سعة 6.4 لتر بقوة 500 حصان، في حين أن فئة الإصدار العكسري تأتي مع المحرك الأخير، كما يمكن الحصول على محرك ديمون ذو قوة 1,000 حصان كاختيار منفصل مقابل 149,000$ (558,750 ريال).

ويتميز تصميم ريزفاني تانك 2020 بشكل عام ذو طابع مستقبلي عسكري مع خطوط حادة قاسية توحي بقدراتها الفائقة بالطرق الوعرة، مع وجود خيار للحماية من النبضات الالكترومغناطيسية للفئة الأعلى مقابل 2,500$ (9,375 ريال) بشكل يناسب الحروب المتقدمة.

هذا وقد بدأت شركة ريزفاني الأمريكية في استقبال الطلبات للـSUV الجديدة فائقة القوة.