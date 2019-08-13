طرق صممت لأجل عشاق المغامرة.. إحداها بالخليج

الخليج ٣٦٥ نت – ليست كل الطرق في العالم متشابهة في تصاميمها، فأحياناً تُجبر طبيعة الأرض المهندسين إلى إقامة طرق مختلفة وغريبة في تصاميمها، ولحسن الحظ تحولت بعض هذه الطرق إلى نقطة جذب لعشاق المغامرة وسباقات السيارات والدراجات النارية والهوائية، ومن بين هذه الطرق مايلي:

طريق جبل حفيت الجبلي

يوجد هذا الطريق بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤدي إلى ثاني أعلى جبل بالدولة بطول يصل إلى 11 كيلو متر، وبعدد منعطفات يصل إلى 60 منعطف مع 3 مسارات للسيارات، بالتأكيد ستكون تجربة مختلفة من نوعها وليست مجرد قيادة وحسب.

طريق توج في جبل فوجي

تحتضن الطبيعة الخلابة هذا الطريق الذي يقع في اليابان بين ذراعي جبل فوجي، ويجذب الطريق عشاق الدريفت ومحترفي رياضة الإنجراف ويُفضل عدم استخدامه من قِبَل الهواة فسيكون خطراً عليهم، وستجد هناك شركات سياحية تُنظم جولات عليه بأفضل السيارات.

طريق كول دو ريني

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يقع هذا الطريق الذي يُعد علامة تاريخية لسباقات السيارات الكلاسيكية في جبال الألب الفرنسية، حيث شهد على سباقات عدة منها Tour de France وMonte Carlo Rally.

طريق كاراكورام السريع

يربط هذا الطريق بين الصين وباكستان عبر سلسلة جبال كاراكورام بعد 27 عاماً من عمل المهندسين لإنشائه، ويُعد أعلى طريق مُمهد في العالم بطول يصل إلى 1.2 كيلو متر.

ممر ستيلفيو

يقع هذا الممر في جبال الألب الإيطالية على ارتفاع 2.7 كيلومتر وطول يصل إلى حوالي 24 كيلو متر، وهو أحد الطرق الجاذبة لعشاق المغامرات وخاصة سباقات الدراجات النارية والهوائية.