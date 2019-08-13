بورش كايين تيربو S E هايبرد 2020 وصلت بقوة 670 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بورش مؤخراً عن طرازات كايين تيربو هايبرد-S E وكايين تيربو هايبرد-S E كوبيه.

ينتظر أن تصل كلا النسختين إلى الأسواق مطلع العام المقبل مع محرك هايبر قابل للشحن ذو محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو بقوة 548 حصان متصل بمولد كهربائي ذو قوة 136 حصان، مما يجعل سيارات الكروس أوفر عالية الأداء بقدرة إجمالية 670 حصان وعزم 900 نيوتن.متر.

يعمل المولد الكهربائي ببطارية ليثيوم-ايون سعتها 14.1 كيلوواط تتصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ما يسمح للمحركين البنزين والكهربائي بالعمل بشكل تبادلي، حيث أن المدى الكهربائي للكروس أوفر الهايبرد يبلغ 40 كم بالشحنة الواحدة، ومن حيث الأداء نجد أن كلا النسختين تستطيعا التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية قبل بلوغ سرعة 295 كم/س القصوى.

تتميز النسختين بحملها زخارف ذات لو أخضر فاتح وعجلات AeroDesign قياس 21 إنش مع رفارف ممتدة بنفس لون الهيكل، مع مكابح سيراميك ومقاعد رياضية متكيفة قابلة للتعديل في 18 اتجاه بجانب دعم أنظمة بورش للشاصيه الديناميكي وتوجيه العزم.

Advertisements

تتضمن الخيارات حزمة Lightweight Sport التي تتضمن إضافة سقف وزخارف خارجية من ألياف الكربون لخفض الوزن مع عجلات 22 إنش GT Design إضافة لعجلة قيادة رياضية مسكوة بجلد الكانتارا بجانب عدة لمسات من ألياف الكربون بأنماط مميزة مزدوجة الألوان للكونسول الوسطي، حيث تسمح الحزمة بإزالة 22 كجم من وزن السيارة القياسية.

ستبدأ أسعار بورش كايين تيربو S E هايبرد 2020 عند 161,900$ (607,125 ريال)، في حين أن نسخة الكوبيه ستبدأ عند 164,400$ (616,500 ريال).

وبجانب الإعلان عن النسختين ذوي الأداء العالي، كشفت بورش أيضاً عن كايين تيربو S كوبيه ذات محرك V6 تيربو 3 لتر متصل بمولد كهربائي بقوة إجمالية 455 حصان وعزم 700 نيوتن.متر بتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.7 ثانية بسرعة قصوى تبلغ 253 كم/س ومدى كهربائي 43 كم، حيث ستبدأ أسعارها عند 86,400$ (324,000 ريال) مع مقاعد أمامية رياضية قابلة للتعديل في 8 اتجاهات وسقف زجاجي بانورامي وعجلات 20 إنش.