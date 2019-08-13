لينكون افياتور ستحصل على نسخة بقوة تضاهي كورفيت C8

الخليج ٣٦٥ نت – تم الكشف عن SUV لينكون افياتور لأول مرة في 2018 لتبهر كل من رآها بتصميمها الراقي بالخارج والداخل، ولكن الصانعة الفاخرة الأمريكية قررت إبهارنا أكثر عبر طرح نسخة الهايبرد منها بقدرة حصانية أعلى.

عند تدشين افياتور للمرة الأولى، أعلنت لينكون أنها قادمة بقدرة 450 حصان بفئة جراند تورينج بخيار لمحرك هايبرد يصل بين محرك V6 مزدوج التيربو 3 لتر بمولد كهربائي.

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كان من المنتظر أن تكون نسخة افياتور الهايبرد بقوة تتعدى 500 حصان، ولكن بعد انتهاء الاختبارات الخاصة بالسلامة والأمان المختلفة، قررت الشركة الأمريكية أن تكون أكثر حذراً وتطلق لينكون افياتور هايبرد 2020 بقوة 494 حصان، وهو ما يجعلها رغم الحذر واحدة من أقوى سيارات الـSUV المتوسطة الفاخرة.

هذا وتأتي لينكون افياتور 2020 القياسية أيضاً بمحرك 6 سلندر مزدوج التيربو بقوة 400 حصان كما هو ولكن مع عزم دوران قدره 563 نيوتن.متر بدلاً من 542 نيوتن.متر.