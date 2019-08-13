فورد موستنج شيلبي GT350R تحصل على تحديثات جديدة لموديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد مؤخراً عن مجموعة من التحديثات المميزة لطراز موستنج شيلبي GT350R 2020، والتي تأتي مستوحاة من نسختها الأقوى، GT500 الجديدة.

تتضمن التحديثات نظام تعليق أمامي معاد تصميمه بمحور توجيه جديد مماثل للمتاح في GT500 الأحدث، بجانب زيادة ثقة السائقين بالمنعطفات بفضل نظام التوجيه الجديد المعدل.

أكدت فورد أنها كانت تخطط دوماً لنقل أحدث إبداعات نسخة GT500 الأقوى من موستنج إلى باقي نسخ السيارة العضلية الأيقونية، حيث أن التحديثات الجديدة تجعل GT350R أكثر قدرة على المنافسة في فئتها، سواء بالأداء على الطرق العامة أو الحلبات

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تأتي فورد موستنج شيلبي GT350R 2020 أيضاً مع نفس التحديثات السابقة في الديناميكية الهوائية والشاصيه، أثناء تقديم عجلات قياسية من ألياف الكربون، ناشر أمامي كبير وجناح خلفي، مع التخلي عن المقاعد الخلفية ومع إزالة رنان العادم لخفض الوزن أكثر.

هذا وقد أتاحت فورد نظام FordPass Connect بشكل قياسي في موستنج 2020 بما يسمح للملاك بالتفاعل مع سياراتهم عبر الهواتف الذكية لمعرفة مكان الركن مع فتح وغلق الأبواب بجانب تفقد مستويات الوقود والزيت ومعرفة مواعيد الصيانة، بجانب وجود خيار لحزمة تقنيات تضيف نظام B&O الصوتي الفاخر عبر 12 سماعة ودعم الملاحة عبر الأوامر الصوتية.