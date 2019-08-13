تعرّف على أرباح أرامكو خلال النصف الأول من 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أفصحت شركة “أرامكو السعودية” عن الربح الصافي للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري والذي بلغ 46.9 مليار دولار، ويُمثل هذا الربح انخفاضاً بالمقارنة مع العام الماضي والذي بلغ 53.02 مليار دولار.
بينما جاء إجمالي الإيرادات 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وبالمقارنة بالعام الماضي فقد بلغ 167.68 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن هذا الانخفاض في أسعار النفط وتراجع الإنتاج؛ تنفيذاً لرؤية السعودية بخفض إنتاجها في إطار اتفاق عالمي يُدعى “أوبك+”، بهدف امتصاص تخمة المعروض في الأسواق.
وبمقارنة أرباح الشركة بأرباح شركات النفظ الأخرى سنجدها في الصدارة، حيث حققت شركة “أبل الأمريكية” ربحاً قيمته 31.5 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية.
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