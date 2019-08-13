الكشف عن أسعار تويوتا افالون TRD 2020 المواصفات الأمريكية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تويوتا اليوم عن تفاصيل أسعار النسخة الرياضية من سيدان افالون 2020 TRD الكاملة.

تأتي تويوتا افالون TRD 2020 بأسعار تبدأ عند 43,255$ (162,206 ريال)، وهو ما يجعلها أرخص بفارق 200$ (750 ريال) من فئة افالون تورينج، كما أنها أغلى بفارق 200$ (750 ريال) من فئة افالون ليمتد.

تأتي تويوتا افالون TRD مع هيكل جذاب ذو شبك أمامي أسود عملاق، نواشر جانبية مميزة، مصابيح خلفية مظللة، مشتت خلفي، عادم مزدوج، جناح أعلى غطاء حقيبة الأمتعة، عجلات 19 إنش مخصصة خفيفة.

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عملت تويوتا أيضاً على تقديم عدة تعديلات ميكانيكية على السيدان أمامية الدفع القوية، ما يتضمن وجود أقراص مكابح 12.9 إنش أمامية ذات مكابس مزدوجة وحزمة مساعدين جديدة بجانب نظام تعليق محدث.

تأتي تويوتا افالون TRD بنفس محرك كامري TRD من نوع V6 سعة 3.5 لتر بقوة 301 حصان متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات بنمط قيادة رياضي وبدالات سرعة.

هذا ولم تتغير مقصورة نسخة TRD من افالون كثيراً مقارنة بالخارجية، حيث تأتي مع مقاعد أمامية رياضية من نوع SofTex بزخارف حمراء، بجانب مساند رأس و دواسات أرضية ذات كلمة TRD دون نسيان وجود عجلة قيادة جلدية بتطريزات حمراء وأحزمة أمان مكسوة بلون أحمر كذلك لزيادة الطابع الرياضي.